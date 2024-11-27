محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية بمركز المنصوره ومركز والسنبلاوين

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لحظة اعتماد المحافظ
لحظة اعتماد المحافظ للمخططات الجديدة


إعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية بمركز المنصوره ومركز والسنبلاوين وهم كالآتي ( مركز ومدينة المنصوره ويضم قري منية محلة دمنة - وكفر الأمشوطي -  والزمار ) ( مركز ومدينة السنبلاوين قري الأورمان - تمد الحجر - الزريقي - الزهايره - المخزن - شبراهور - طنباره - سعد الدين - كفر الروضه - كفر شبراهور - ميت غريطه ) وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها.  
جاء ذلك بحضور المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والمهندسه علياء عبدالباسط 
مدير إدارة المخططات بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.
وأوضح " محافظ الدقهلية" بأن إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى محافظة الدقهلية حتي الآن بلغ 493 مخططا تفصيليا واستراتيجيا جديدا ومعدلا.. 
وأشار اللواء " مرزوق " إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008..
ومن جعتها قالت المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إنه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.

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