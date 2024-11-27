محافظ القليوبية يكرم أبطال السباحة والخماسي الحديث والكونغفو

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نادي بنها الرياضي
نادي بنها الرياضي

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مساء اليوم فعاليات احتفال نادى بنها الرياضي بتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية)، بنادي بنها الرياضي وأبطال الكونغفو بنادي طوخ الرياضي، ونادي قليوب.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة، اللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينه بنها، والدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، عبدالخالق زعزع رئيس مجلس إدارة نادي طوخ، وأعضاء مجلس إدارة نادي بنها.

تأتي الاحتفالية في إطار حرص المحافظة على تشجيع الرياضة، حيث تضمن الاحتفال بتكريم 10 لاعبين حاصلين على مراكز متقدمة ببطولة العالم الخماسي الحديث (سباحة - جري - رماية) وتكريم عدد 6 مدربين القائمين على تدريب اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة في بطوله العالم الخماسي، كما تضمن الاحتفال تكريم اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة ببطولة إفريقيا للكونغو بنادي طوخ الرياضي ونادى قليوب.

ومن جانبه، وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية التهنئة والشكر للاعبين والمدربين وأولياء الأمور، مؤكدا حرصه على دعم المواهب الرياضية على مستوى المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية الابطال الرياضيين لتمثيل مصر في كافة المحافل الدولية والوصول لمنصات التتويج، تأكيدا على دور الرياضة في خلق جيل قادر صحيا وبدنيا محبا لوطنه بالإضافة لدور الرياضة فى البعد عن التطرف والأفكار الهدامة، فضلا عن المساهمة في بناء المستقبل في إطار سعي الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وتضمنت فقرات الحفل البدء بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ترحيبية بالحضور، ثم تكريم الأبطال الرياضيين وتبادل الدروع والهدايا والتقاط الصور التذكارية، وسط حشد كبير من أولياء الأمور وفقرات فنية واستعراضية وأجواء احتفالية من أعضاء النادى  واللاعبين.

نادي بنها الرياضي

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المهندس أيمن عطية بطولة العالم الخماسى الحديث محافـظ القليوبيــة نادي بنها الرياضي

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