خلال جولته في شوارع المنصورة ليلا

محافظ الدقهلية: زيادة عدد المقاعد بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس والممشى الجديد

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال الجولة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم شوارع مدينة المنصورة للاطمئنان على الحالة العامة للشوارع والوقوف على مستوى النظافة وعدم وجود اشغالات بالشوارع وتيسير حركة السير والمرور.

وخلال جولة محافظ الدقهلية الليلية في شارع قناة السويس كلف محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بزيادة عدد المقاعد بالجزيرة الوسطى والممشى الجديد والالتزام بعمل صيانة دورية لمقاعد المواطنين ومتابعة الحدائق بالشارع بالري وتهذيب الأشجار ومنع وجود أي اشغالات.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس حي شرق المنصورة بالمتابعة الدائمة لحالة الشارع ومستوى النظافة حفاظا على البيئة لسلامة وصحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة،وأشار إلى أننا جميعا يجب أن نعمل من أجل مصالح المواطنين كل في موقعه بتجرد وتكامل بين الجميع لتحسين الخدمات وتيسير الطلبات والاستجابة السريعة لأي شكوى في أي مكان.

محافظ الدقهلية : زيادة عدد المقاعد بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس والممشى

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