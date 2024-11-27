عاجل.. حمزة المثلوثي يتعرض لإصابة قوية في مباراة الزمالك وبلاك بولز

شهدت مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إصابة قوية لحمزة المثلوثي، مدافع الفريق الأبيض.

حمزة المثلوثي يتعرض لإصابة قوية

في الدقيقة 76 من المباراة، تعرض المثلوثي لإصابة بالغة إثر اصطدام قوي وعنيف مع محمد عواد، حارس مرمى الفريق، مما جعله غير قادر على استكمال اللقاء، بينما سقط الثنائي على أرض الملعب مصابًا.

تمكن الجهاز الطبي لنادي الزمالك من علاج محمد عواد، الذي استكمل المباراة بشكل طبيعي دون مشاكل، بينما عجز المثلوثي عن مواصلة اللعب، وتم نقله على نقالة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

على الجانب الآخر، استمر الزمالك في التقدم على بلاك بولز، حيث سجل أحمد عبدالرحيم إيشو هدف التقدم في الدقيقة 45+1، ثم أضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 50، ليؤكد الفريق الأبيض تقدمه بهدفين دون رد.