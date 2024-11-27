محافظ الدقهلية يلتقي بممثلي اتحاد للدواجن لتوريد كميات من بيض المائدة للمحافظة وطرحها للجمهور بأسعار مخفضه

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جانب من لقاء المحافظ
جانب من لقاء المحافظ بمجلس اتحاد الدواجن

 
التقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بممثلي مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد لبحث توريد كميات من بيض المائدة للمحافظة لطرحها للجمهور بأسعار مخفضه من خلال منافذ البيع التابعه للمحافظه ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين، حيث سيتم توريدها من المزارع مباشرة إلى المنافذ لتقليل الفجوه التي تحدث في السعر بسبب النقل من خلال التجار.
جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه.
حيث التقي " محافظ الدقهلية" بكلا من الدكتور أحمد ثروت فتح الباب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وشريف البرناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وحماده ابراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومحمود فوزي وكيل شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن.
وناقش اللواء " مرزوق "وممثلي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المشاكل التي تواجه بعض المزارع بالمحافظه للعمل علي حلها من أجل مواصلة الإنتاج من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب تلك المزارع من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

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