عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة المثلوثي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إصابة المثلوثي عبارة عن كدمة في القفص الصدري

وقال رئيس الجهاز الطبي إن إصابة المثلوثي عبارة عن كدمة في القفص الصدري، مما تسبب في آلام قوية في الضلوع.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن المثلوثي سيكون تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان عليه، وسيخضع لفحص طبي شامل غدًا.

txt

إيشو: الهدف الذي سجلته سيصبح دافع.. وافتقدنا جماهير الزمالك

txt

ملخص أهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.
 

اصابة المثلوثي التونسي حمزة المثلوثي الدكتور محمد أسامة الزمالك وبلاك بولز الزمالك

مواد متعلقة

كولر يعتزم إشراك نجم الأهلي في مباراة البنك بعد استبعاد طويل

تطورات جديدة في مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ

الزمالك يلجأ للمحكمة الفيدرالية السويسرية بسبب باتشيكو