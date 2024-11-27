نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القري القائمين بالعمل حاليًا

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جانب من أعمال اللجنة
جانب من أعمال اللجنة

عقد الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة لجنة تقييم أعمال رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا كما عقدت اللجنة ايضا اختبارا لاختيار سكرتير رئيس مركز ومدينة من بين عدد من المتقدمين لهذه الوظيفة ذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 
 

هذا وقد ضمت اللجنة في عضويتها فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية بالديوان العام وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وامال بحيري مدير مديرية التنظيم والادارة بالدقهلية والدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية.
 

ومن جانبها اوضحت الدكتوره امل السعيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة إنه تم اليوم تقييم عدد 20 من رؤساء القري القائمين بالعمل حاليا بالاضافة إلى اختبار عدد 5 من المتقدمين لاختيار سكرتير رئيس مركز ومدينة  .

والجدير بالذكر ان المقابلات لاعمال التقييم لرؤساء القري وايضا المقابلات لاختيار سكرتير رئيس مركز ومدينة قد أجريت بكل الشفافية حرصا علي تكافئ وذلك فقا للاسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة تنفيذا للقانون،وكانت اللجنة حريصة علي ان يتم تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اعمال التقييم والاختيار وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الدقهلية.
 

نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يستكملان اعمال لجنة تقييم رؤساء القرى

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