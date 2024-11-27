مظاهرة في فرنسا تندد بدعم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

تظاهر المئات الأربعاء، بالقرب من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وحمل مطالبهم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي.

ونظمت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وعشرات الجمعيات الأخرى التظاهرة التي ضمت حوالى 400 شخص، حسب قوات الأمن.
وهتف متظاهرون أتوا من فرنسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ "إسرائيل قاتلة، أوروبا متواطئة"، رافعين لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".
وقال أحد منظمي التظاهرة غابرييل كاردوين:"جئنا للتنديد بزعماء الاتحاد الأوروبي. هم يدعمون اسرائيل، لكن في الواقع نمنحهم الوسائل للاستمرار".
وفي حرم البرلمان الأوروبي، شارك نواب أوروبيون في مؤتمر صحافي بمبادرة من رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، خبير البيئة الفرنسي منير ساتوري، بهدف الدعوة خصوصًا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقال "لا قدسية حول هذا الاتفاق: أولا، لم يكن موجودًا دائمًا، ومن ثم فهو مبني على احترام حقوق الإنسان الأمر الذي يجب أن يدفع المجلس الأوروبي إلى تعليقه حتى يتوقف القصف وتصل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".
وأشارت العضو في البرلمان الأوروبي الاشتراكية الديمقراطي الإسبانية هناء جلول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، داعية إلى "وقف آخر لإطلاق النار في فلسطين وغزة".
وقالت "نحن قلقون جدًا بشأن الوضع في غزة، ونحتاج أيضًا إلى تعزيز الأونروا، على الرغم من القانون الذي تم اعتماده في الكنيست".

وحظرت إسرائيل أنشطة هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين.
ودعا رئيس لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي الإيرلندي باري أندروز - من كتلة تجديد أوروبا (رينيو)، السلطات الأوروبية إلى احترام مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال "من الضروري أن تلتزم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بشكل لا لبس فيه، باحترام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن صمتها بشأن هذا الموضوع يقوّض صدقية المحكمة".

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