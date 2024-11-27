عاجل.. جاكبو يسجل ثاني أهداف ليفربول أمام ريال مدريد (فيديو)
سجل جاكبو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل جاكبو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي هدف ليفربول الثاني أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 76 صنع روبرتسون وأصبحت النتيجة 2/0 حيث أحرز اليستر الأول للريدز.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.