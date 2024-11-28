مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين إثر حريق اندلع بشقة سكنية بالمنيرة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وأدى الحريق إلى مصرع سيدة وإصابة شخصين.



وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.