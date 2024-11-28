وزير الاتصالات يبحث التعاون مع مسئولين حكوميين صربيين التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مراكز البيانات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بوبان ميهايلوفيتش مساعد مدير مكتب تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية بصربيا، ودانيلو سافيتش مدير تكنولوجيا سحابة البيانات بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا. وذلك خلال زيارته لمركز البيانات الحكومى في مدينة كراغوييفاتش بجمهورية صربيا؛ حيث تناول الاجتماع سبل التعاون وتبادل الخبرات فى مجال مراكز البيانات.

وقام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل مركز البيانات الحكومى؛ اطلع خلالها على إمكانيات المركز المقام على مساحة 4 فدان؛ حيث يدعم المركز الجهود المبذولة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية فى صربيا، كما يمثل أحد الخطوات المهمة التى تجسد التقدم التكنولوجى التى تشهده صربيا.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالتجربة الصربية فى مجال مراكز البيانات، مشيرا إلى اهتمام الدولة بصناعة مراكز البيانات؛ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

وأوضح بوبان ميهايلوفيتش أن مركز البيانات الحكومى تم تأسيسه وفقا للمعايير العالمية وهو تابع لمجلس الوزراء الصربى ومرتبط بمركز البيانات ببلجراد. ويوفر خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة وتخزينًا آمنًا للبيانات للإدارة الحكومية والحكم الذاتى المحلي، فضلًا عن المستخدمين التجاريين، بما فى ذلك كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات. كما أنه يوفر خدماته لمجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات الناشئة.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت لقاءا مع الدكتور/ فلاديمير سيزلاج رئيس شركة فلاتاكوم VLATACOM المتخصصة فى البحث والتطوير وتوفير الحلول التكنولوجية؛ وذلك بحضور السيد/ ديان ريستيتش وزير الاعلام والاتصالات الصربى، وسفير مصر لدى صربيا؛ تناول اللقاء بحث فرص التعاون مع الشركة الصربية فى مجالات البحث والتطوير واستخدامات الذكاء الاصطناعى اعتمادا على الكفاءات الشابة فى مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور بوريس دومنيك عميد كلية العلوم التقنية بجامعة نوفى ساد وعدد من قيادات الكلية الرائدة فى مجال التعليم الهندسى فى صربيا؛ تم خلاله بحث سبل التعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والبحث والتطوير. وذلك بحضور سفير مصر لدى صربيا.

هذا وتعد جامعة نوفى ساد واحدة من كبرى المؤسسات التعليمية والبحثية فى أوروبا الوسطى.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور/ عمرو طلعت التخصصات والبرامج التعليمية التى تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية والتى يتم تنفيذها بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة، مشيرا إلى أنه يمكن تعزيز التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية وكلية العلوم التقنية فى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة.

واستعرض عميد كلية العلوم التقنية التخصصات والبرامج التعليمية التى تُقدمها الكلية والتى تشمل الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، بالإضافة إلى علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى فرص التعاون المشترك فى بناء القدرات فى المجالات عالية التخصص وتنفيذ مشروعات مشتركة للبحوث والتطوير وتطبيقات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي.

كذلك قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة فى منطقة العلوم والتكنولوجيا والتى تضم عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة المبتكرة، ومراكز البحث والتطوير للشركات الكبرى، وجامعة نوفى ساد.

وخلال الجولة اطلع الدكتور/ عمرو طلعت على نموذج عمل منطقة العلوم والتكنولوجيا والتى يتم من خلالها التشبيك بين أساتذة الجامعة والطلاب والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اطلع على عدد من النماذج الناجحة فى الشركات الصغيرة التى تم احتضانها فى المنطقة،



حضر الاجتماعات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.