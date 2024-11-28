السيطرة على حريق شقه سكنيه بمركز ساقلته نتيجة ماس كهربائي بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، حريق شقه فى الدور الثانى بمنزل ملك المدعو " عصام.ح.ع" 41 سنه ومقيم بذات الناحية، بسبب ماس كهربائي.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ساقلتة يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بنشوب حريق بشقة سكنيه بالدور الثانى ملك المدعو" عصام.ح.ع" 41 سنه حاصل ليسانس ومقيم بذات الناحية، نتيجة حدوث ماس كهربائي،واحتراق بعض المنقولات المنزلية،وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق  واخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمه إصابات.

وبالانتقال والفحص وبسؤال مالك العقار، أفاد بمضمون ماسبق،ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهه الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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