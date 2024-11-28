على هامش فيلم الحريفة.. نور إيهاب تكشف عن مفاجأة من الطفولة

الفجر الفني
نور إيهاب
نور إيهاب

 

 


كشفت الفنانة نور إيهاب عن مفاجأة من طفولتها تتعلق بعالم كرة القدم، حيث إنها تنتظر طرح الجزء الثاني من الحريفة الشهر المقبل بجميع دور العرض.

 

وقالت نور إيهاب في تصريحات إذاعية إنها تدربت على لعب الكرة لشهور، وأنها أحبت الأمر بشدة، خاصة أنها كانت تحب ممارسة هذه اللعبة الشعبية منذ الطفولة.

أحداث الجزء الأول من الحريفة
 

وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.


أحدث أعمال نور إيهاب

ومن ناحية اخري، تنتظر نور إيهاب عرض فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويا.


اخر اعمال نور إيهاب


وكان اخر اعمال نور إيهاب هو مسلسل 6 شهور، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، والمسلسل مكون من 10 حلقات، ومن بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة ومحمود حافظ، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

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