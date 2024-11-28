سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في مصر

الاقتصاد
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الدولار

استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند مستويات مشابهة لآخر تحديثات، حيث سجل في البنك المركزي المصري:

  • 49.60 جنيه للشراء
  • 49.74 جنيه للبيع

أما في البنوك الأخرى، فقد كانت الأسعار كما يلي:

  • بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
  • QNB الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع

وقد تراجع سعر الدولار عالميًا بسبب تقارير اقتصادية أكدت مرونة الاقتصاد الأمريكي، بينما تستعد الأسواق العالمية لعطلة عيد الشكر التي تبدأ مساء اليوم.

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