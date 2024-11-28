سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في مصر
استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند مستويات مشابهة لآخر تحديثات، حيث سجل في البنك المركزي المصري:
- 49.60 جنيه للشراء
- 49.74 جنيه للبيع
أما في البنوك الأخرى، فقد كانت الأسعار كما يلي:
- بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
- البنك الأهلي المصري: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع
- المصرف المتحد: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
- QNB الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع
وقد تراجع سعر الدولار عالميًا بسبب تقارير اقتصادية أكدت مرونة الاقتصاد الأمريكي، بينما تستعد الأسواق العالمية لعطلة عيد الشكر التي تبدأ مساء اليوم.