سعر الدولار اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر عند مستويات مشابهة لآخر تحديثات، حيث سجل في البنك المركزي المصري:

49.60 جنيه للشراء

49.74 جنيه للبيع

أما في البنوك الأخرى، فقد كانت الأسعار كما يلي:

بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع

وقد تراجع سعر الدولار عالميًا بسبب تقارير اقتصادية أكدت مرونة الاقتصاد الأمريكي، بينما تستعد الأسواق العالمية لعطلة عيد الشكر التي تبدأ مساء اليوم.