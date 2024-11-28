مدير تعليم مطروح تتابع فعاليات مسابقة مناهضة التدخين

تابعت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم فعاليات التقييم المركزي لمسابقة مناهضة التدخين علي مستوي المديرية والتي تتم تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وجاء ذلك بحضور الأستاذة لطيفة طرمان الموجه العام

وأجرت وكيل الوزارة حوارا نقاشيا مع طلاب مدارس عادل الصفتي ١ الابتدائية والروضة الخاصة الإعدادية وسيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة حول أضرار التدخين وسبل مناهضته من خلال التوعية بكافة الأضرار التي يسببها موجهة الطلاب المشاركين في المسابقة بضرورة توعية زملائهم كذلك وجهت توجيه التربية الاجتماعية بتنظيم زيارات لهؤلاء الطلاب إلي بعض المدارس الإعدادية والثانوية لتبصير طلاب تلك المدارس بسبل مواجهة تلك الظاهرة والابتعاد عنها نهائيا وعدم الانسياق وراء أصدقاء السوء

وأكدت مدير المديرية في ختام متابعتها فعاليات التقييم أن تعليم مطروح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة بهدف صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية التي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية والمعلوماتية الهائلة في الوقت المعاصر.