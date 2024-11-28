مدير تعليم مطروح تتابع فعاليات مسابقة مناهضة التدخين

محافظات
وكيلة الوزارة والمتسابقين
وكيلة الوزارة والمتسابقين

 

تابعت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم  فعاليات التقييم المركزي لمسابقة مناهضة التدخين علي مستوي المديرية والتي تتم تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وجاء ذلك بحضور الأستاذة لطيفة طرمان الموجه العام

وأجرت وكيل الوزارة حوارا نقاشيا مع طلاب مدارس عادل الصفتي ١ الابتدائية والروضة الخاصة الإعدادية وسيدي عبدالرحمن الثانوية المشتركة حول أضرار التدخين وسبل مناهضته من خلال التوعية بكافة الأضرار التي يسببها موجهة الطلاب المشاركين في المسابقة بضرورة توعية زملائهم كذلك وجهت توجيه التربية الاجتماعية بتنظيم زيارات لهؤلاء الطلاب إلي بعض المدارس الإعدادية والثانوية لتبصير طلاب تلك المدارس بسبل مواجهة تلك الظاهرة والابتعاد عنها نهائيا وعدم الانسياق وراء أصدقاء السوء

وأكدت مدير المديرية في ختام متابعتها فعاليات التقييم أن تعليم مطروح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة بهدف صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية التي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية والمعلوماتية الهائلة في الوقت المعاصر.

أضرار التدخين التربية والتعليم التربية الإجتماعية الإعدادية والثانوية القدرة المعرفية المدير توجيه عام التربية الاجتماعية طلاب مدارس لتربية والتعليم

مواد متعلقة

وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ مبادرة اللياقة البدنية للمصريين للفتاة والمرأة بمطروح

مطروح الأزهرية تحصد ثلاث مقاعد بمنتدي الطفل على مستوى المحافظة

تفاصيل منتدي وبرلمان الطفل بمطروح

أزهر مطروح يتابع تدريب معلمي الصفوف الأولى

"بحوث الصحراء" يعقد ورشة عمل حول النباتات العصارية والشوكية بمطروح

مدير تعليم مطروح تتفقد مسار الدراسة بعلم الروم ٢ والسواني البحرية

استعدادات لتنفيذ الدورة الأساسية لإعداد المدربيين الرياضيين بمطروح

محافظ مطروح يكرم مدير عام الأملاك ومدير عام الإسكان لبلوغهما السن القانونية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

عاجل|هل الدولار هيتخطى الـ50 جنيهًا؟.. مدبولي يُجيب (فيديو)

الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبًا جويًا مشتركًا بإحدى القواعد الجوية المصرية

عاجل - وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بالقوى السياسية اللبنانية