الإدارية العليا ترفض البناء علي أرض دون ترخيص في كفر الشيخ

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا يطالب بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في كفر الشيخ.

قالت المحكمة، إن الموقع محل الإحلال والتجديد عبارة عن أرض فضاء غير مزروعة وبعضها أرض مشون عليها كسر مبنى ولا يوجد أي آثار لمبنى كما هو موضح بتقرير عمر المبنى، وأفادت اللجنة بأنه يوجد بالملف محضر اجتماع للجنة المركز مؤرخ 15-9-2019 بالموافقة على الإحلال والتجديد للمبنى على مساحة 304 أمتار بالرغم من عدم وجود مبنى على الطبيعة بالحدود الموضحة بالمحضر أو المعاينة.



واستكملت المحكمة في قرارها أنه بذلك تنتفي الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 615 لسنة 2016 المشار إليه للموافقة على الإحلال والتجديد، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص للطاعن بإحلال وتجديد منزله الكائن بناحية حوض الجميزة نمره 8 قسم أول بناحية زمام جمعية أبو تمادة الزراعية بكفر الشيخ لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.