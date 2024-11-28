عبد الصادق يستعرض أهم الملفات التي تم التعامل معها منذ تولي رئاسة جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والأكاديمية، والبحثية والخدمية.



وفي مستهل الإجتماع، أشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالأداء المتميز للعمداء خلال الفترة الماضية، وقدم التهنئة للدكتورة غادة عبد الباري بعد تكليفها بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قدم التهنئة للدكتورة دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة والدكتور أيمن يحيى القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، مؤكدًا على ثقته الكاملة في أدائهم المتميز لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة.



كما أشاد رئيس جامعة القاهرة، بالانجاز الذي حققته الجامعة بتصدرها الجامعات المصرية والافريقية داخل تصنيف التايمز النوعي، حيث جاءت الجامعة في المركز ٣٩ عالميًا من بين ٧٤٩ جامعة من ٩٢ دولة وإقليما.



واستعرض رئيس جامعة القاهرة، أهم الملفات التي تم العمل عليها منذ توليه رئاسة الجامعة أول أغسطس ٢٠٢٤، من بينها ترميم وصيانه بعض المنشآت الجامعية وإحياء لجنه المنشآت الجامعية لدورها المهم والمؤثر، والعمل علي سرعة انجاز مشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة ٦ أكتوبر، كذلك متابعة المشروعات الكبري للجامعة مثل ٥٠٠ ٥٠٠ لعلاج الأورام بالشيخ زايد، وتطوير قصر العيني الذي يحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية، والمجمع الطبي للأطفال بمدينة ٦ أكتوبر والعمل علي سرعه الانتهاء منه خلال ١٨ شهر، إلى جانب الاهتمام بملف التطوير الاداري وضبط الأداء داخل الجامعة، وملف الرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



كما وجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بضرورة المتابعة المستمرة لانضباط العملية التعليمية ومراعاة الدقة والحزم في أعمال الامتحانات، والتنبيه على الطلاب تواجدهم داخل مقار اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وعدم السماح بدخولهم بعد بدء توزيع أوراق الاسئلة، كما أكد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الرقمية داخل اللجان.



وكان مجلس الجامعة قد وجه الدعوة إلى الدكتور هلال أبو الدهب، المنسق العام لشئون الطلاب الوافدين بالجامعة، لحضور الجلسة، حيث قدم عرضًا حول ملف الوافدين داخل جامعة القاهرة استعرض خلاله عدد الطلاب الوافدين، وجنسياتهم المختلفة، والإجراءات التي تتبعها الجامعة للتعامل معهم، والمنح المقدمة لهم، والمشكلات التي تعرقل قبولهم، ورسوم الخدمات المقدمة لهم، منوها إلى قرب إصدار دليل خاص بالوافدين، والعمل على إنشاء مقر مناسب لتعاملاتهم داخل الجامعة.

وقد وافق المجلس ضمن أعماله، على مشاركة الجامعة في ملتقي EDUGATE بدورته السادسة عشر، والذي سوف يعقد علي مرحلتين الأولي يومي 1، 2 ديسمبر 2024، والثانية خلال الفترة من 23 إلي 25 فبراير 2025، والمشاركة كذلك في مؤتمر الأهرام الثامن بعنوان " التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".



كما وافق المجلس، علي دعم كلية الصيدلة بمبلغ 4.358.619 لصيانة وإصلاح جهاز الرنين النووي والمغناطيسي (NMR) الخاص بوحدة التحاليل الدقيقة "وحدة خدمية بحثية بكلية الصيدلة"، خصمًا من نسبة الـ 25% المخصصة للكلية من متحصلات رسوم الطلاب الوافدين.



واعتمد مجلس جامعة القاهرة، الهيكل التنظيمي المقترح للمعهد القومي للأورام، والذي يتضمن استحداث تقسيم تنظيمي بمسمي وحدة ضمان الجودة، وإدارة العلاقات العامة تتبع عميد المعهد مباشرة، واستحداث تقسيم تنظيمي بمسمي مركز البحوث الاكلينيكية وهو يواكب أحدث التطويرات العلمية وتتبع وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستحداث تقسيم تنظيمي بمسمي مكتب متابعة الخريجين ومعمل مركز التميز، ووحدات ذات الطابع الخاص، ومكتب التبرعات يتبع وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستحداث تقسيم تنظيمي بمسمي إدارة الأمن يتبع أمين المعهد، إلى جانب عدد 10 أقسام علمية.



كذلك استعرض المجلس، كتاب الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالموافقة علي تأسيس شركة تصنيع منتجات اللحوم، وشركة جامعة القاهرة لتسويق الخدمات الاستشارية والبحوث والابتكارات الهندسية، وشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.

كما اعتمد مجلس جامعة القاهرة، قرار تشكيل اللجنة العليا الطبية لعلاج السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والمعاشات بالجامعة.

ووافق المجلس، على ما انتهي إليه مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، من ضوابط بشأن منظومة الرعاية الطبية والتأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على أن يكون الكشف الطبي وتقديم الخدمات من خلال شركة التأمين لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وأن يكون صندوق الرعاية الطبية هو التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا عن شركة التأمين، وسيظل قائمًا حتى لا يتحمل العضو أية أعباء مالية، وفي حالات العمليات الجراحية على العضو أن يتوجه إلى مستشفى الفرنساوي أو مستشفيات جامعة القاهرة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين، كما تستخدم البطاقة العلاجية الورقية في حالات عدم التغطية بخطاب مسبق من صندوق الرعاية الطبية، وتتحمل الجامعة نفقات أي علاج في الحالات الطارئة وبعد العرض علي مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، مع قيام عمداء الكليات بتسليم كارنيهات الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين رسميًا وإخطارهم بالالتزام بالنظام المحدد من شركة التأمين، وقد وافق المجلس على أن يتم مراجعة كافة الخدمات الطبية المقدمة من شركة التأمين بعد مرور ٦ شهور لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار أو التحسين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مجلس الجامعةوافق على اعتماد مبلغ ٣٥٠ ألف جنيه لعلاج طالب احتاج إلى تركيب مفصل بمواصفات خاصة أورام، مؤكدا ان الجامعة لن تتردد فى تحمل تكلفة علاج طلابها ايا كانت قيمتها.

ووافق المجلس، على البدء في تأسيس شركة تابعة لكلية التجارة باسم "شركة جامعة القاهرة للخدمات والاستشارات المالية والإدارية" تعتمد على خدمات المحاسبة والمراجعة والتسويق والموارد البشرية والخبرة الاكتوارية تحمل اسم خبراء الأعمال للخدمات والاستشارات المالية والإدارية والتأمينية والإكتوارية.



كذلك وافق المجلس، على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة الصيدلة الصينية بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومؤسسة شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل في مجالات البحوث وبرامج التدريب بمصر، ومذكرة التفاهم بين كلية الآداب قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها وجامعة باترا باليونان، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة ونقابة التجاريين بالقاهرة في مجال تنفيذ برامج الدراسات العليا.