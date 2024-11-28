إسرائيل تطلب إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان: رد الولايات المتحدة واعتبارات السيادة

كشف الإعلام العبري عن طلب إسرائيلي يتعلق بتشكيل منطقة عازلة في جنوب لبنان، وذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في لبنان فجر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

ويُفترض أن تكون هذه المنطقة خالية من مقاتلي حزب الله، بالإضافة إلى عدم وجود سكان أو قوات الجيش اللبناني.

الرد الأمريكي على الطلب الإسرائيلي

وفور الكشف هذا الطلب، ردت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاسم عليه، واصفة إياه بأنه "خيالي"، وقد أعرب المبعوث الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكستين، عن رفضه لهذه الفكرة، مؤكدًا أنها "لن تحدث أبدًا"، لكونها تمس السيادة اللبنانية.

وقال هوكستين في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية بعد بدء سريان الهدنة: "هناك صفقات خيالية تُعتبر مدينة فاضلة، حيث يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع منطقة عازلة، ولكن هذا لن يحدث أبدًا."

مخاوف من الاحتلال الإسرائيلي

أضاف هوكستين أن فكرة إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان تعني ببساطة الاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر لن تقبله أي دولة ذات سيادة، وتابع قائلًا: "إذا اخترت أن تكون لديك منطقة عازلة، فإنك ستكون هناك كقوة احتلال".

وأوضح أن المنطقة العازلة لا تضمن منع حزب الله من إطلاق النار على إسرائيل من مسافة أبعد، حتى لو كانت هذه المنطقة تمتد من 2 إلى 5 كيلومترات داخل لبنان.

الهدنة والاتفاق الدولي

أشار المبعوث الأمريكي إلى أن الهدنة التي جرى التوصل إليها بوساطة من الولايات المتحدة وفرنسا قد نجحت في تأمين التزام من حزب الله بالابتعاد عن منطقة نهر الليطاني ووقف إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

كما شمل الاتفاق نشر قوات الجيش اللبناني في الجنوب وعودة تدريجية للسكان إلى مناطقهم.