لهذه الأسباب..وكيل التعليم بالدقهلية يجتمع بمديري المدارس الرسمية للغات بنوعيها

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وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ومديرة المدراس الرسيمة لغات بالدقهلية

 
 اجتمع اليوم السيد الدكتور  أشرف العربي مدير المديرية والسادة مديري المدارس الرسمية للغات بنوعيها بحضور  الدكتورة حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بنوعيها والدكتورة مني أحمد إبراهيم نائب مدير الإدارة تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وحرصًا علي فاعلية ونجاح العملية التعليمية وقد تناول العربي عدة محاور تتضمن مراعاة الآتي:

‏-قوائم الفصول تكون مطابقة للموقع الإلكتروني للوزارة معتمدة من اللجنة التي لها حق التوقيع توقيعات حية ومختومة

‏-الجداول المدرسية مطابقة للموقع الإلكتروني للوزارة

‏-خطة توزيع المعلمين على الفصول تكون مطابقة للموقع الإلكتروني للوزارة

‏-تفعيل البريد الإلكتروني لجميع العاملين بالمدرسة

‏-مطابقة سجلات المعلم  ( التقييمات )مع كل من دفتر الطالب وغيابه مع درجة المواظبة

‏-تطبيق لائحة الانضباط تطبيقا صحيحا طبقا للقرار الوزاري ١٥٠ لسنة ٢٠٢٤

‏-تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي ولجنة الحماية المدرسية يجب أن تتكون من ثمانية أفراد ودراسة القرار جيدا قبل اتخاذه

‏-مراجعة أنصبة كل معلم بالمدرسة حسب الكادر وعمل كشف العجز والزيادة

‏-الوقوف على سلبيات كل مدرسة والعمل على إزالتها

‏-يجب أن لا يقل حضور الطلاب عن نسبة ٩٠ %

‏-الاطلاع على سجلات الزيارات لجميع المتابعين ومتابعة السلبيات التي كتبها الزوار والتأكد من إزالتها على الفور

‏-مناقشة وضع المدارس التي بها فترة مسائية

‏-متابعة نسبة تحصيل المصروفات الدراسية

‏ -متابعة معلمي الحصة وعمل دروس نموذجية لهم ومتابعة أدائهم وتقييماتهم
‏هذا وقد أشار العربي إلى أنه سوف يتم تقييم المدارس وتقسيمها من حيث التميز إلى مستويات  A B C D والمعيار الأساسي للتميز هو نسبة حضور الطلاب

و في ختام الاجتماع قدم مديري المدارس درع تهنئة لمدير المديرية بمناسبة توليه مهام مسئولية التعليم بمحافظة الدقهلية.

وكيل وزارة التعليم ومديرة المدراس الرسيمة لغات بالدقهلية خلال الاجتماع

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