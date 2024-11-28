حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024: أمطار ورياح باردة في معظم أنحاء مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، متوقعةً سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من مصر، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم، مع برودة في فترات الصباح والمساء على مناطق مثل القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

أما في شمال الصعيد، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس معتدلًا في منتصف اليوم.

في ساعات الصباح الأولى، من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مصحوبةً بأمطار متفاوتة الشدة، وكذلك نشاط الرياح الذي يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة.

وتشير الأقمار الصناعية إلى أن القاهرة ستسجل نحو 16 درجة مئوية في الوقت الحالي.

الطقس في الأيام القادمة

حذر خبراء الأرصاد من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية، والطرق القريبة من المسطحات المائية، وكذلك الطرق السريعة.

ووجهت الأرصاد تحذيرًا إلى سائقي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في تلك الظروف، بسبب تراجع الرؤية.

كما أوصت المواطنين بارتداء الجواكت لمواجهة البرودة، خاصة مع الرياح النشطة، وكذلك ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية.

توقعات الطقس في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر الأجواء الشتوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار سقوط الأمطار حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر، حيث ستكون الأمطار كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

ومع حلول يوم السبت، سيبدأ الطقس في الاستقرار تدريجيًا، حيث تتوقف الأمطار، لكن الرياح النشطة ستستمر.