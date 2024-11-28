جامعة حلوان تعلن أسماء رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات

أعلنت جامعة حلوان، أسماء رؤساء ونواب رؤساء اتحادات الكليات في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز المشاركة الطلابية وتمكين الشباب.

وأوضح الدكتور قنديل أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الطلابي، مشددًا على أهمية دور الطلاب في صناعة مستقبل التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الانتخابات جرت بكل شفافية وديمقراطية، وعكست الوعي السياسي والمجتمعي للطلاب.

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب عن أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الكليات كالتالي:

كلية الآداب، رئيس الاتحاد، يوسف احمد يوسف عيسى اسماعيل،نائب رئيس الاتحاد، اسراء محمد رياض احمد عوض الله

كلية الحقوق، رئيس الاتحاد، سهيل احمد عبد الله احمد الطيار، نائب رئيس الاتحاد، عمر امير عبد الحليم محمد عبد الحليم

كلية التجارة وإدارة الأعمال، رئيس الاتحاد، عبد الرحمن سلامة محمود عمر خفاجي، نائب رئيس الاتحاد، يوسف مصطفى سعيد حسن حسن

كلية التربية، رئيس الاتحاد، زياد محمد عبد الرحمن محمد الدعدع، نائب رئيس الاتحاد، ريناد مسعد ابراهيم عبد العزيز غريب

كلية الخدمة الاجتماعية، رئيس الاتحاد، محمود احمد عبد الفتاح محمد محمد، نائب رئيس الاتحاد، تغريد علاء عبد العزيز حافظ حجاج

كلية العلوم، رئيس الاتحاد، باسل هشام سيد عبد القادر عبد العزيز، نائب رئيس الاتحاد، عبد الحميد رمضان عبد الحميد فراج

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي،رئيس الاتحاد، داود سامح داود محمد عز الدين، نائب رئيس الاتحاد، فرح اشرف محمود بيومي على

كلية التمريض، رئيس الاتحاد، حازم تامر ابراهيم ابراهيم صقر، نائب رئيس الاتحاد، رضوى رأفت عبد العزيز محمد



كلية الصيدلة رئيس الاتحاد، يوسف طارق عبد النبي محمد، نائب رئيس الاتحاد، فريال احمد عبد الرحيم جاد

كلية الطب، رئيس الاتحاد، رؤى محمد احمد محمد العوضي، نائب رئيس الاتحاد، عبد الرحمن رأفت فتحي احمد

كلية هندسة حلوان، رئيس الاتحاد، حازم شريف عبد الغفار عبد المنعم، نائب رئيس الاتحاد، بلال مجدى عبده الحجري

كلية الاقتصاد المنزلي، رئيس الاتحاد، محمد يحي محمد كمال القصر، نائب رئيس الاتحاد، بسنت ممدوح نجاح شديد حماد

كلية التكنولوجيا والتعليم، رئيس الاتحاد، احمد عادل عبد الغفار رجب محمد، نائب رئيس الاتحاد، محمود عبد السلام عامر عبد الحميد عامر

كلية علوم الرياضة بنين، رئيس الاتحاد، محمد عبد الحميد عبد الفتاح محمد محمد، نائب رئيس الاتحاد، ياسين محمد السيد المندوه السيد

كلية علوم الرياضة بنات، رئيس الاتحاد، منه الله طارق محمد عبد الرحمن عمر، نائب رئيس الاتحاد، غادة محمد عبد الحميد جمعة نور الدين

كلية السياحة والفنادق، رئيس الاتحاد، طه عمر اسماعيل ابو سريع احمد، نائب رئيس الاتحاد، فاطمة سعد محمد احمد جودة السمباطى

كلية التربية الموسيقية، رئيس الاتحاد، اروى احمد شعبان ابو العلا حسن، نائب رئيس الاتحاد، اياد احمد محمد كمال عبد الفتاح ياسين

كلية التربية الفنية، رئيس الاتحاد، هاجر احمد محمد عبد المقصود، نائب رئيس الاتحاد، ابرام اسامة ادور اسحاق

كلية الفنون الجميلة، رئيس الاتحاد، اية بهاء محمود محمد عبد الحميد، نائب رئيس الاتحاد، مازن مدحت حمدى محمد سلام

كلية هندسة المطرية، رئيس الاتحاد، محمد سيد محمد صلاح، نائب رئيس الاتحاد، احمد محمد ابرهيم محمد ابو المجد

كلية الفنون التطبيقية، رئيس الاتحاد، ايمان اشرف ابراهيم الدسوقى عبد النبى، نائب رئيس الاتحاد، ندى نادر محمد امين موسى

وتُختتم العملية الانتخابية غدًا الخميس الموافق 28 نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة

.وتُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

إلى جانب اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، والأستاذ طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، والأستاذ محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.