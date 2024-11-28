موعد امتحانات نصف العام 2025 في مصر لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

تصدر موعد امتحانات نصف العام 2025 اهتمام العديد من أولياء الأمور وطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/لغات)، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل في جميع المراحل اعتبارًا من يوم 11 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير 2025.

تفاصيل امتحانات نصف العام 2025

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام تبدأ يوم 11 يناير 2025 وتنتهي يوم 16 يناير 2025، على أن تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة فاصلة بين الفترتين.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي، تُعقد في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ في 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025.

تشهد هذه الفترة أيضًا عقد امتحانات المواد العملية، ومواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات، والمدارس الخاصة لغات، قبل إجراء امتحانات المواد الأساسية.

أكدت الوزارة على أن فترة الامتحانات تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية، وبالتالي تحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية.

كما شددت الوزارة على عدم عقد الامتحانات في أيام أعياد المسيحيين (6، 7، 8، 19 يناير 2025) لتفادي التداخل مع العطلات الرسمية.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 يبدأ في السبت 8 فبراير 2025.