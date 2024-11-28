أناب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن واللواء عادل برغش رئيس مركز الجمالية للقيام بتسليم 10 مراكب صيد لصغار الصيادين بليسا الجمالية.

و بالإنابة عن محافظ الدقهلية سلمت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتنسيق مع رئيس مركز الجمالية 10 مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات، بالإضافة إلى دعم 10 صيادين بشباك بليسا الجمالية بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون والتنسيق مع أحد المؤسسات الاهلية .

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أن الفعاليات تمت تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة مايا مرسي تم تسليم هذه المراكب في احتفالية ، لتوفير مصدر دخل ثابت لصغار الصيادين وأسرهم ، واستثمار لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد ، وفي إطار تنمية أعمال الصيد في بحيرة المنزلة.

وأن الفعاليات تأتي في إطار تنفيذ أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان " وجهود وزارة التضامن الإجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في التمكين الإقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

تضمنت الإحتفالية تفقد المراكب وإهداء أصحابها وثيقة تملك المركب، وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أهالي مدينة الجمالية وأسر الصيادين، وحضر الفاعليات حسن أبو مسلم مدير مكتب مصر الخير بالدقهلية، مصطفى يونس مسئول تنمية الموارد ، والدكتور رضا علي مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الإجتماعي، حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية.

محافظ الدقهلية: تسليم 10 مراكب صيد مجهزة لصغار الصيادين بليسا الجمالية

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