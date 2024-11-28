ضبط عنصر إجرامى بسوهاج في جرائم التزوير

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بسوهاج لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا).. بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية، وتقليد أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وإستقطاب راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها (أختام شعار الجمهورية وأكلاشيه "مقلدة" منسوب صدورهم لبعض الجهات الحكومية – بطاقة رقم قومى وعدد من الشهادات التعليمية "مزورين" – دفاتر تتضمن أسماء وبيانات عملائه – 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية