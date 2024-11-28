جامعة أسيوط تُطلق فعالية مستقبلنا ضمن مبادرة شباب يدير شباب

شهدت جامعة أسيوط اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة انطلاق فعالية learn 7 مستقبلنا تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأقيمت الفعالية في إطار مبادرة شباب يدير شباب YLY" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي ينظّمها متطوعي وزارة الشباب والرياضة(فريق YLY)، بهدف تمكين الشباب فى الجامعات، وتوسيع قاعدة مشاركتهم فى المبادرات المجتمعية.

ووجّه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر والجهود المبذولة، والسعى نحو تعزيز التعاون مع جامعة أسيوط خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف البرامج والأنشطة والفعاليات، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين الجامعة، ووزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ مختلف البرامج والأنشطة الطلابية، الهادفة إلى دعم الشباب، وتأهيلهم، وتنميتهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، واكتشاف ورعاية الموهوبين، وذلك تماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بالشباب.

وشهدت الفعالية حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعاطف محمد على معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط للشباب والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وبمشاركة 200 متطوع من متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY بمحافظة أسيوط.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى؛ بمبادرة شباب يدير شباب والتي تعد واحدة من أهم المشروعات الشبابية لوزارة الشباب والرياضة، مثمنًا جهود متطوعي المبادرة من الشباب، ومشاركاتهم في تنظيم مختلف الأحداث، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية المهمة، ودقتهم، وانتظامهم، وانضباطهم خلال تواجدهم فى أي حدث، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم تعزيزًا للخدمة المجتمعية.

وأوضح أحمد السويفي أن مبادرة شباب يدير شباب مشروع كبير ومبتكر استطاع أن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة منه، في تمكين الشباب وزيادة دمجهم مجتمعيًا، مؤكدًا على دعم وزارة الشباب والرياضة اللامحدود للمبادرة؛ في تنظيم اللقاءات المجتمعية مع الشباب، ونشر ثقافة الرياضة، والتعلم وجعلهم أسلوب حياة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب، وخلق جيل محب لوطنه، مستعرضًا عددًا من المستهدفات التي نجحت مبادرة شباب يدير شباب في تحقيقها فى المجالات المجتمعية المختلفة.

وتضمنت فعالية "Learn 7" عدد من الندوات الحوارية، والجلسات النقاشية، وورش العمل، والتي استهدفت تفعيل التواصل بين الشباب المتطوعين من أبناء فريق (YLY) مع نظرائهم من الشباب؛ للتعرف على متطلباتهم، واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة؛ للقيام بتنفيذها، إلى جانب عقد عدد من الفعاليات؛ الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والتي قام بتنفيذها متطوعي مبادرة( شباب يدير شباب).

وكما تضمنت الفعالية؛ عرض فيلم وثائقي عن مبادرة(شباب يدير شباب YIY) وطريقة الإشتراك بها، كما أهدى متطوعو المبادرة درع المبادرة؛ للدكتور أحمد عبد المولى، وأحمد السويفي، والدكتور هيثم إبراهيم.