حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات بشكل دوري لإزالة الإشغالات بمراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط وتحسين حركة السير أمام المواطنين وإضفاء المظهر الحضاري لشوارع المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمرور على المحلات التجارية لمتابعة رخص المحال العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما قامت بإزالة كافة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمدينة وذلك لتحسين حركة المرور والسير أمام المواطنين.كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، بإزالة كافة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين بالمدينة منها ( شارع الثورة - ميدان النافورة - شارع المدينة المنورة - شارع السلع ) لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة برفع وإزالة اللافتات الإعلانية المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين على مستوى المدينة منها (شارع الجمهورية وشارع طه حسين) وحث أصحابها على الإسراع بالحصول على الرخصة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع حى شمال وغرب المدينة والتي تعيق حركة المواطنين، وتم التعامل الفوري حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة سمالوط، قامت الوحدة المحلية بتحرير العديد من المحاضر المتنوعة ما بين إشغالات ونظافة، ورخص محلات، وإعلانات مخالفة، حيث تم تحرير 50 محضرا للإعلانات بشوارع المدينة، وإنذار 75 محلا عامًا دون ترخيص للسير فى إجراءات الترخيص، وفى قرية بنى غنى تم إنذار 25 محلا تجاريا غير مرخص للسير فى إجراءات الترخيص.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار بمتابعة الإشغالات بشوارع المدينة ورفع 48 حالة إشغال (40 إزالة فورية، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.