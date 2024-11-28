خلافات أسرية..التحقيق مع عامل شرع في قتل زوجته وابنهما في العياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل شرع في قتل زوجته وابنهما بطعنهما بسلاح أبيض في العياط

خلافات أسرية

وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات أسرية السبب في نشوب مشاجرة  بينهما

عامل يشرع في قتل زوجته

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اعتداء عامل على زوجته وإبنهما في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم شرع في قتل المجني عليهما طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.


 

القبض على المتهم التحقيقات الأولية الإجراءات القانونية بسبب خلافات نشوب مشاجرة

مواد متعلقة

المعاينة تكشف سبب حريق شقة ومصرع سيدة وابنتها في المنيرة الغربية

تفاصيل مصرع ربة منزل وابنتها اختناقًا إثر نشوب حريق بشقة في المنيرة الغربية

تفاصيل إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

استمرار حبس عاطل لحيازته 100 كيس من مخدر الحشيش في الوراق

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في الوراق

تفاصيل إصابة شاب صدمته سيارة بالبدرشين

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في أكتوبر

خلافات بينهما.. حبس المتهمين في مقتل شخص وإصابة آخر خلال مشاجرة في أكتوبر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

عاجل|هل الدولار هيتخطى الـ50 جنيهًا؟.. مدبولي يُجيب (فيديو)

الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"

مدبولي: خط الرورو يعزز تحويل مصر لمنطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا