محافظ أسيوط يعلن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب لتعلم الخياطة والأشعال اليدوية

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على تعلم الحرف اليدوية الخياطة والأشغال اليدوية وتصنيع منتجات خان الخليلي الخشبية والتي تنفذها إدارة التعاون الإنتاجي بالديوان العام داخل ورش متخصصة بمراكز الفتح وصدفا وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط على أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب المهني وتقديم الدعم الكافي لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية المختلفة لكسب العمل لافتًا أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في ورش متخصصة حيث يتم التدريب على حرف خان الخليلي الخشبية والخياطة والأشغال اليدوية بمقر وحدة خان الخليلي بجوار مدرسة بدر الثانوية الصناعية بمركز الفتح والتدريب على حرفة الخياطة بورشة قرية أولاد إلياس بمركز صدفا بالاستعانة بمدربين متخصصين.

وأوضح المحافظ أن الدورات التدريبية مدتها 3 شهور تبدأ في 15 ديسمبر 2024 وتنتهي في 15 مارس 2025 بنظام اليوم بعد يوم ويشترط ألا يقل سن المتدرب عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا ويكون حاصل على مؤهل دارسي عالي أو متوسط أو فوق المتوسط ويتم تقديم حافز مادى لتشجيع المتدرب على الحضور حيث يمنح مبلغ 50 جنيها عن كل يوم حضور وعلى الراغبين في التقدم لإحدى الدورات التدريبية إحضار المستندات المطلوبة صورة المؤهل الدراسي + صورة بطاقة الرقم القومي" والتوجه إلى مركز ومدينة الفتح لإبراهيم شحاتة مدير إدارة خدمة المواطنين أو مركز ومدينة صدفا قرية أولاد إلياس لمنى عمر سيد مدير إدارة تنمية القرية.

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