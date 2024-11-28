محافظ أسيوط يؤكد استمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بناء الإنسان في كافة القطاعات لرفع الوعي لدى المواطنين بمختلف فئاتهم بالقضايا المجتمعية الهامة خاصة بالمراكز والأحياء لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنسان المصري وتوفير الخدمات للمواطنين لكي يعيش حياة كريمة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للمرأة بأسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس بأسيوط قد نظم لقاء توعوي عن أضرار الهجرة غير الشرعية بالقرى وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حاضرت خلالها السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتي تحدثت عن أهمية نشر الوعي بينهم بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها لافتًا إلى مشاركة 30 من رائدات ومتطوعات فرع المجلس بأسيوط والطالبات مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الندوات التي تستهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية وحماية الأطفال من الإستغلال والاتجار في البشر والتي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار.