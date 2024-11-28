ندوة "مستقبل الصحافة فى ظل التحديات التكنولوجية " بإعلام عين شمس



تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفى إطار الموسم الثقافي والفني للكلية للعام الجامعى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، استضافت كلية الإعلام ندوة تحت عنوان "مستقبل الصحافة في ظل التحديات التكنولوجية والتشريعية وسبل تطوير العمل الصحفي"، حاضر بالندوة الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين.

رحبت أ.د. هبة شاهين بنقيب الصحفيين، موضحة دور نقابة الصحفيين فى إرساء دعائم العمل الصحفى على مدار أكثر من ثمانين عاما، بوصف النقابة رمزا عريقا للعمل الصحفى المصرى منذ تأسيسها عام ١٩٤١، وأكدت دور مهنة الصحافة كقوة ناعمة تعتمد عليها الدولة المصرية لتعزيز الوعي ودعم القضايا الوطنية.

كما أشارت إلى أن الصحافة تُعد أم الفنون الإعلامية، حيث تشكل الأساس الذي تُبنى عليه مختلف التخصصات الإعلامية الأخرى، وبوصفها الأساس الذي تنطلق منه كافة وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية. وأكدت أن دور الصحافة لا يقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تقديم محتوى متميز يثري المجتمع ويساهم فى تنميته.

وأوضحت التأثير المتسارع للتكنولوجيا على الصحافة التقليدية، حيث ألقى التطور الرقمي بظلاله على الصحافة المطبوعة، إلا أنه فتح آفاقًا جديدة من خلال المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تكيف الصحافة مع المتغيرات الحديثة، وأهمية استمرار مهنة الصحافة رغم التحديات التى تواجهها بوصفها تؤدى ادورا حيوية ومؤثرة فى خدمة المجتمع.

تناول الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، قضايا مهنة الصحافة ومستقبلها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد أهمية الإنطلاق نحو سوق العمل بخطوات متسارعة ترتكز على أساسيات المهنة الصحفية. وأشار إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب تطوير الذات، الإنتاج المستمر، والتنافس البنّاء. وأكد أن دراسة العلوم الإنسانية تُعد جزءًا أساسيًا من تكوين الصحفي، حيث تُوفر أدوات تساعد على الفهم الأعمق للمجتمع والقدرة على تحليل الأحداث.

وأضاف أن المرحلة الجامعية هي الأساس لبناء المستقبل المهني والثقافي، مشددًا على ضرورة استغلالها للقراءة والتفاعل مع المجتمع والتواصل مع الآخرين. لافتًا إلى أن الصحفي الناجح هو من يمتلك معلومات أوسع ورؤية أشمل، مما يجعله قادرًا على تقديم محتوى متميز.

كما استعرض تاريخ تأسيس النقابة، مشيرًا إلى أن جهود تأسيسها استغرقت عدة عقود، وتُوجت بإنشائها رسميًا عام 1941. وأشار إلى أن النقابة كانت دائمًا في قلب النضال من أجل حماية المهنة وتطويرها والحفاظ على حقوق الصحفيين وحرية الصحافة.

كما تناول فى حديثه تأثير التكنولوجيا على الصحافة التقليدية، مؤكدًا أن الوسائط الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل الصحفي، وأن استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح يفتح آفاقًا جديدة للإبداع. كما أشار إلى أثر الوسائل الحديثة في تطوير طرق البحث وإعداد المواد الصحفية.

وأكد على أن الصحافة الورقية ما زالت تحتفظ بدورها رغم تحديات العصر الرقمي، مشددًا على ضرورة إدراك طبيعة كل وسيط إعلامي وكيفية الاستفادة منه. كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابة في تدريب الصحفيين من خلال مركز تدريب مجهز بأحدث التقنيات، والذي يقدم خدماته لأعضاء النقابة وغير النقابيين، بالإضافة إلى الطلاب.

وأجاب على تساؤلات الطلاب واستمع إلى وجهات نظرهم، معربًا عن اهتمام النقابة بتبني الأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير المهنة.

اختتمت فعاليات اليوم بتكريم أ.د. هبة شاهين لنقيب الصحفيين تقديرًا لجهوده في تطوير مهنة الصحافة ونقابة الصحفيين.