نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق القافلة المجانية الشاملة لأهالي قرية الرقه الغربية

أخبار مصر
ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، فاعليات القافلة المجانية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهره بقرية الرقة الغربية بمركز العياط على أخر الحدود الجنوبية لمحافظة الجيزة.

وذلك في اطار تكليفات 
المهندس عادل النجار
محافظ الجيزة بالاهتمام بتقديم الخدمات المتنوعة في مختلف مناطق المحافظة والوصول إلى أبعد القري بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات لأهالينا من قوافل طبية وبيطرية وفتح فصول محو أمية.

وتعتبر المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة وجامعة القاهرة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة)
وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان، وقافلة بيطرية من كلية الطب البيطري لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا المزارعين وفتح فصول (محو الأمية) وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي للنشأ والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي  بخطورة الأدمان علي الفرد والمجتمع.

والتقى نائب محافظ الجيزة، خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الزيارة،
المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، والدكتور مصطفى محمد
نائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.

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