في مئوية مصطفى سويف... مدير مكتبة الإسكندرية يناقش مستقبل العلوم الاجتماعية

احتفلت كلية الآداب بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي لبدء الدراسة بقسم علم النفس، وذلك في إطار احتفالية ثقافية كبرى بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد الأستاذ الدكتور مصطفى سويف، مؤسس قسم علم النفس.

وشهدت الفعالية إلقاء محاضرة قيمة قدمها الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بعنوان "العلوم الاجتماعية في عالم ما بعد الحداثة". تناول فيها أهمية تطوير رسائل الماجستير والدكتوراه لتواكب التحولات والمتغيرات الحديثة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الاقتصار على الدراسات التقليدية الكلاسيكية في مجال علم الاجتماع.

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وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة نجلاء رأفت سالم، عميدة كلية الآداب وتولى تنظيمها الدكتور فكري العتر، مقرر لجنة المؤتمرات والندوات.

وألقت الدكتورة صفاء إسماعيل مرسي، رئيس قسم علم النفس، كلمة استعرضت خلالها مسيرة الدكتور مصطفى سويف، مشيدة بدوره في تأسيس قسم علم النفس كفرع مستقل عن الفلسفة، وقامت بقراءة آخر ما كتبه بخط يده عن رحلته العلمية.

وترأس الجلسة الدكتور معتز سيد عبد الله سليمان، أستاذ علم النفس ومساعد رئيس الجامعة، الذي سلط الضوء على المسيرة العلمية للدكتور أحمد زايد وإنجازاته التي جعلت منه واحدًا من أبرز علماء الاجتماع واختتمت الفعالية الدكتورة نجلاء رأفت سالم بتكريم الدكتور أحمد زايد، ومنحه درع الكلية تقديرًا لإسهاماته العلمية المميزة.