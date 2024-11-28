افتتاح المعرض الخيرى الخامس بـ "علوم عين شمس"

برعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

افتتح أ.د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم و أ.د. أمل مرسى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى الخامس للملابس المدعمة للطلاب بالكلية والذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد تضمن المعرض ملابس للطلبه والطالبات ومصنوعات جلدية بأسعار رمزية

وقد أعرب أ.د. محمد رجاء عن سعادته بروح الخير والتكافل فى تحقيق النفع للطلاب والعاملين موضحا أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطلاب بجوده عاليه وأسعار رمزيه، مشيرا إلى أن العائد من المعرض سيتم به دعم سداد مصروفات الطلاب غير القادرين.



وأضافت أ.د أمل مرسى أن المعرض قد شهد إقبالًا من الطلاب مؤكدة حرص الكلية على تكرار المعرض الخيري عدة مرات.



يأتى المعرض انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الكلية وتعزيز روح الإنتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي.