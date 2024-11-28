محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة ورفع تراكمات القمامة في أبوتيج وديروط



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة حفاظًا علي السلامة والصحة العامة فضلا عن إضفاء المظهر اللائق بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بكافة صورها خاصة بمداخل القرى حيث تم تنظيم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدة مناطق بمدينة أبوتيج منها شارع أبو مقار والطريق السريع قبلي وشارع وابور النور والقفاصين وشارع أبو الحجاج والمدشة ومنطقة العزبة المستجدة وتم الحملات بإشراف أبو القاسم حنفي مدير المتابعة وسعد بخيت مشرف النظافة ومسئولي الإشغالات والحملة الميكانيكية كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز بحملة مكبرة تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة شرق وغرب والنقاط الفرعية ونقط تجمع منطقة القرشية بالكامل والمنطقة الشرقية بجوار شارع العمدة ورفع منطقة حى حسام كيلانى ونقطة تجميع شارع المستقبل ونقطة تجميع المطحن القديم ونقطه تجميع الخرسانة ونقطة تجميع بجوار الجامع البحري ونقط تجميع بشارع بورسعيد ونقطه تجميع التند وتم رفع المخلفات باللودر والقلابات والسيارات المجهزة وعمال النظافة ونقل المخلفات للمكان المخصص لها.