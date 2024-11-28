التعليم العالي: الدكتور ممدوح معوض رئيسًا للمركز القومي للبحوث

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د. ممدوح معوض
د. ممدوح معوض

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين الدكتور ممدوح معوض علي حسن، رئيسًا للمركز القومي للبحوث.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح معوض حاصل على دكتوراة الكيمياء الحيوية من كلية العلوم جامعة عين شمس، وشغل منصب نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية، ورئيس شعبة بحوث الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي والبحثية، والعديد من المناصب الإدارية بالمركز القومي للبحوث، وله عدة إسهامات بحثية حيث قام بنشر أكثر من 175 بحثًا في مجلات علمية عالمية، بالإضافة إلى تأليف 12 كتابًا دوليًا ومحليًا، كما قام بالإشراف على أكثر من 25 رسالة ماجستير ودكتوراة، بالإضافة إلى المشاركة في أكثر من 23 مشروعًا بحثيًا ممولًا من جهات محلية ودولية وحصل على عدد 2 براءة اختراع.

وحصل الدكتور ممدوح معوض على العديد من الجوائز منها جائزة المركز القومى للبحوث التشجيعية في مجال الكيمياء عام 2004، وجائزة التفوق العلمي في مجال العلوم الأساسية عام 2012، وجائزة التميز في المُخرجات البحثية وأعلى معامل هيرش وأعلى معامل تأثير في الأعوام من 2010 إلى 2015، كما شارك بالتحكيم الدولي والمحلي في العديد من الأبحاث والرسائل العلمية والمشروعات والجوائز والترقيات، وكذلك شغل عضوية العديد من اللجان والهيئات والجمعيات العلمية والإدارية بالإضافة إلى عضوية أكثر من 190 من هيئات تحرير ونشر مجلات علمية دولية تصدر من دور نشر عالمية مرموقة، كما شارك بالحضور في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية.

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