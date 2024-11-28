محافظ أسيوط يوجه باستمرار المتابعة للمشروعات الخدمية بالمحافظة

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للمشروعات والقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين بالمراكز والأحياء لتكون بشكل لائق وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة بضبط الأداء وإعلاء المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بعزبة يونس والتي تربط بين ضفتي نهر النيل بالقوصية تحت إشراف حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال للمواطنين وحركة البضائع والسيارات بين المراكز والقرى بالمحافظة.

 

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