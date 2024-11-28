مجلس الدولة يلزم «تعليم الغربية» بدفع 4 ملايين جنيه للتأمين الصحي

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي البالغ مقداره 4 ملايين و847 ألف و60 جنيهًا، مقابل خدمات الهيئة لطلاب المديرية عن العام الدراسي 2022 - 2023.

تحصيل إشتراكات التأمين الصحي

ذكرت الجمعية في حيثيات فتواها، ان القانون رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يصدر بتطبيق نظام التأمين الصحي عليهم قرار من وزير الصحة، وأن طلاب محافظة الغربية ممن يسرى عليهم ذلك النظام بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (302) لسنة 1994.

تحصيل الاشتراكات المستحقة من المديرية

وأضافت أنّه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة عليهم وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، وإذ بلغت قيمة الاشتراكات المستحقة على طلاب هذه المحافظة مبلغ 14 مليونا و497 ألفا و248 جنيهًا، وأن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية لم تقم بتوريد كامل المبلغ المستحق وإنما سددت 9 ملايين و788 ألفا و649 جنيهًا، ومن ثم فإنها تكون ملزمة بتوريد باقي المبلغ، لا سيما وأنّها لم تنازع في عدد الطلاب المقيدين بمدارس المديرية خلال العام الدراسي محل المنازعة أو في مقدار الاشتراكات المستحقة.