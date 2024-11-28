لهذا السبب.. محافظ الدقهلية يكلف مدير عام الاستثمار بالمرور على وحدة توزيع البوتاجاز التابعة للمحافظة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على وحدة توزيع البوتاجاز التابعة للوحدات الانتاجية بالتعاون الانتاجي بالمحافظة



واوضح "مرزوق" ان الوحدة تقوم بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بعد استلامها من محطة التعبئة على السادة مواطني المحافظة بالسعر الرسمي وقدره 160 جنيه وذلك بعد اضافة 10 جنيه قيمة التوصيل لداخل مدينة المنصورة تنفيذا لقرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية.



ومن جهته قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على سيارات وحدة توزيع غاز البوتاجاز التابعة للوحدات الانتاجية بادارة التعاون الانتاجي يالمحافظة وذلك بمرافقة كل من السيد مدير ادارة التعاون الانتاجي والسيد مدير وحدة البوتاجاز بالمحافظة، واوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بأن الوحدة قامت بتوزيع وبيع اكثر من ٧٥ الف اسطوانة غاز بوتاجاز منزلي على مواطني مدينة المنصورة بالمناطق الغير مرفقة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 1 / 7 / 2024 وحتى اليوم بالسعر الرسمي المقرر من مجلس الوزراء وباشراف مديرية التموين ومباحث التموين بالدقهلية