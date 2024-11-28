محافظ مطروح يعلن عن معرض لبيع المشغولات البدوية والتراثية

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

 

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم معرض للمشغولات التراثية والبدوية لبيع منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات  بالتعاون مع حزب حماة وطن بمطروح في الفترة من يوم الجمعة 29 نوفمبر الجارى ولمدة 3 أيام بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسي مطروح. وذلك لتشجيع الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة لعرض وبيع منتجاتهم  دون تحملهم   لأي أعباء مالية  وتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين  مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم.
وأوضح  الأستاذ محمد أنور مدير عام إدارة السياحة ورئيس لجنة المعارض بالمحافطة أنه يقام إيضا  على هامش المعرض معرض خيرى لتوزيع الملابس على الأيتام والأرامل والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

يأتي هذا الحدث استمرارا لجهود محافظة مطروح للتيسير على الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على بيع منتجاتهم.

أصحاب المشروعات الأسر الأولى بالرعاية الأسر الأولى المشروعات الصغير تشجيع الشباب ذوي الاحتياج ذوي الاحتياجات الخاصة مشروعات الصغيرة

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