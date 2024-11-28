الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة تشارك بسيارات سلعية في سوق اليوم الواحد بمحافظة بني سويف

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد من السيارات السلعية المتنقلة في سوق اليوم الواحد بمحافظة بني سويف.

وتأتي هذه المشاركة في إطار  استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"

عاجل|هل الدولار هيتخطى الـ50 جنيهًا؟.. مدبولي يُجيب (فيديو)

الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا