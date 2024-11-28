إصابة شخصين صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالمنيا

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بوابة الفجر

أصيب شخصين صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخصين صدمتهم سيارة بالطريق الزراعي وتحديدا أمام قرية منسافيس التابعة إداريا لمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا. 
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة شخصين صدمتهم السيارة أثناء عبورهم الطريق تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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