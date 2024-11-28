رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد المناطق المضافة للمدينة لمتابعة سير العمل في ملف التقنين



قام الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز العبور الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة موسعة في المناطق المضافة إلى المدينة (الطلائع والقادسية والأمل)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع في ملف التقنين، والتأكد من الإجراءات المتخذة لتحسين الوضع الحضري في هذه المناطق، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تأتي هذه الجولة في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنجاز ملف تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة.

وخلال الجولة، تابع رئيس جهاز العبور الجديدة، تقدم العمل في أعمال المرافق لسرعة تقنين الأراضي في هذه المناطق، ومواصلة إجراءات تقنين الأراضي وفحص الموقف القانوني للأراضي المضافة، ومراجعة ملفات التقنين للملاك الذين قاموا بإجراءات سابقة لتقنين أوضاعهم، والتأكد من سرعة الإنجاز في هذا الملف الهام، وضرورة تطبيق معايير التنظيم في التخطيط العمراني وتوفير البنية التحتية المتكاملة في المناطق المضافة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات وذلك حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي مخالفات من شأنها التأثير على المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور الجديدة، أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة من الأولويات التي يوليها جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اهتمامًا كبيرًا حيث يعكس هذا التوجه رؤية الجهاز في كونها مدينة ذكية ومنظمة بما يعزز من قيمة الحياة في المدينة ويجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى الاستراتيجية المستقبلية في الرقابة المستمرة على الأراضي المضافة لضمان الالتزام التام بالقوانين وتسريع إجراءات التقنين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واستكمال البنية التحتية للمناطق المضافة بما يتوافق مع خطة المدينة في توفير الخدمات للمواطنين بشكل حضاري، وتطبيق المعايير البيئية والتمسك بالأنظمة المعمول بها لضمان الاستدامة في البناء والتخطيط العمراني.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة على مخبز الحرية بمدينة العبور الجديدة في منطقة الـ 2600 فدان بحضور معاون رئيس الجهاز للتنمية، ومدير إدارة التنمية إلى جانب أعضاء من اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وعدد من المسئولين من إدارة تموين العبور، وتم إجراء فحص شامل للمخبز للوقوف على نظافة المكان، ومدى الالتزام بمعايير الرقابة والجودة المفروضة على إنتاج الخبز المدعوم.

وحرصت اللجنة على التحقق من مراحل الإنتاج كافة ابتداءً من استقبال المواد الخام، وحتى توزيع الخبز للمستهلكين، كما اطلعت على طرق التخزين والمعايير الصحية المتبعة لضمان سلامة الغذاء وجودته.

وأسفرت الحملة عن رصد عددٍ من المخالفات من حيث النظافة والالتزام بالمعايير، وتم تحرير مخالفات من قبل إدارة التموين ضد المخبز، كما أسفرت الحملة عن الكشف عدم الالتزام بالجودة المطلوبة لرغيف الخبز، وتم اتخاذ الاجراءات.