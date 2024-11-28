الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE

شاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية حيث حرصت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على المشاركة بفعالية لتحقيق أهدافها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المُصّنعين المحليين.

هذا وتهدف مشاركة الأكاديمية في فعاليات المعرض لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني، مثل محركات وهياكل الطائرات والمعدات الفنية ذات الصلة، فضلا عن الإستفادة من المعرض كونه منصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث تواجدت الأكاديمية بجناحها للتفاعل مع المصنعين ولاستعراض الإحتياجات الحالية من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يمكن إنتاجها محليًا.