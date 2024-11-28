الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE

أخبار مصر
بوابة الفجر

 شاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية حيث حرصت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على المشاركة بفعالية لتحقيق أهدافها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المُصّنعين المحليين.

هذا وتهدف مشاركة الأكاديمية في فعاليات المعرض لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني، مثل محركات وهياكل الطائرات والمعدات الفنية ذات الصلة، فضلا عن الإستفادة من المعرض كونه منصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث تواجدت الأكاديمية بجناحها للتفاعل مع المصنعين ولاستعراض الإحتياجات الحالية من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يمكن إنتاجها محليًا.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في كأس الكونفدرالية (0-2)

مبابي يُثير الجدل في ريال مدريد بعد الهزيمة الثالثة في دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على التجديد لموسمين

صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"

عاجل|هل الدولار هيتخطى الـ50 جنيهًا؟.. مدبولي يُجيب (فيديو)

الأهلي يعلن عن توقيع غرامة مالية كبيرة على أمام عاشور لهذا السبب

عاجل.. تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري بسبب دوري أبطال إفريقيا