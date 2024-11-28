سكرتير تجارية الأقصر: تدشين المجلس الاقتصادي للسيدات فرصة سانحة لتمكين المرأة الصعيدية اقتصاديا

صرح حسام عبود سكرتير الغرفة التجارية لمحافظة الاقصر أن تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال برئاسة النائبة اماني خلال الأسبوع الماضي، يعد فرصة سانحة للتمكين الاقتصادي للمرأة بجنوب الصعيد وبخاصة بلاد طيبة.

أضاف حسام عبود أن التمكين الاقتصادي للمرأة هي عملية يمكن للمرأة بموجبها زيادة قدرتها وضبطها للموارد الاقتصادية والمالية الأساسية؛ كرأس المال، والأجور، والأملاك العينية، ممّا يساعد في انتقالها من موقع اقتصادي أدنى في المجتمع إلى قوة اقتصاديَّة أعلى، ويمنحها استقلالية مادية في الدرجة الأولى.

أضاف سكرتير تجارية الأقصر،

أنه لا يؤثر التَّمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.