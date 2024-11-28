محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لافتتاح مشروعات بمنتزه ثانً

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محافظ الإسكندرية خلال استقبال وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، الخميس، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وصندوق التنمية الحضرية على هامش افتتاح عددا من المشروعات المنفذة بمنطقة معمورة البلد بنطاق حي المنتزه ثان.

وافتتح الفريق أحمد خالد  كلماته مرحبًا بالحضور  على أرض مدينة الإسكندرية وثمن دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية" والممول من الاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ".

وتحدث محافظة الإسكندرية "  عن دور  الدولة بجميع مؤسساتها  وحرصها الدائم على الوصول إلى رضا المواطن، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن على كافة المستويات" مشيرًا إلى أن كل هذا يأتي في ضوء توجيهات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي

وجاء ذلك بحضور "توماس فيندبو" ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، "إفوا دادز أرثر" مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية "CBUID"، والمهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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