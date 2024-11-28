محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية

على هامش افتتاح عددا من المشروعات المنفذة بنطاق المنتزه ثان

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وصندوق التنمية الحضرية على هامش افتتاح عددا من المشروعات المنفذة بمنطقة معمورة البلد بنطاق حي المنتزه ثان.

وذلك في إطار مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية.

وفي البداية، رحب الفريق أحمد خالد بالحضور الكريم على أرض مدينة الإسكندرية. وثمن دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والممول من الاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ".

وقال محافظة الإسكندرية إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فأن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على الوصول إلى رضا المواطن، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن على كافة المستويات.

جاء ذلك بحضور السيد/ توماس فيندبو ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس/ خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والسيدة / إفوا دادز أرثر مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)، والمهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.

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