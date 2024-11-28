ارتكبوا 4 جرائم.. سقوط عصابة سرقة السيارات بالمرج في قبضة الأمن

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متهمين
متهمين


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي بالمرج، تخصص في سرقة السيارات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع ".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة السيارات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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