تفاصيل مصرع عامل وإصابة آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة في كرداسة

حوادث
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تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع عامل وإصابة  آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة خلال أداء عملهم في كرداسة

مصرع وإصابة عمال

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط عمال من أعلى سقالة، في كرداسة، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن  عمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرة بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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