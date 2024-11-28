مارتن ناصر رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط وصلاح النادين نائبه له بالتزكية

اعلنت جامعة أسيوط اليوم الخميس عن فوز الطالب مارتن رئيسا لاتحاد طلاب جامعة أسيوط وصلاح الجادين نائبا لرئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط بالتزكية

وكانت قد اجريت صباح اليوم الخميس ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية على منصب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، ومقرر اللجنة والدكتورة سماح عبدالله عميدة كلية التمريض ووالدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق عضو قانوني وعزالدين المنصوري أمين كلية الآداب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطالب أحمد محمد حسين كلية الطب الفرقة الخامسة، والطالبة رانيا حسن شحاته أحمد كلية الصيدلة الفرقة الخامسة