بأسلوب الخطف.. القبض على عصابة تخصصت بسرقة المواطنين بمصر الجديدة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام دراجة نارية "دون لوحات"، وبحوزتهما 6 هواتف محمولة "مجهولي المصدر" والدراجة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما من متحصلات وقائع السرقة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.